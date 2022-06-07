توقيع مذكرة تعاون بين إيران والعراق حول كيفية اقامة مراسم الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي، صباح اليوم (الثلاثاء)، على هامش لقاء مع وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي في مقر وزارة الداخلية، للصحافيين عن تفاصيل اللقاء تحدثنا عن القضايا الثنائية والمهمة بين البلدين مثل المناطق الحدودية والأسواق الحدودية، وتطوير العلاقات بين المحافظات الحدودية فيما بينها وبين الدولتين.

وأضاف: "تم التوقيع على مذكرتي التفاهم في المجال الأمني وزوار الأربعين، وبشأن ترتيبات العراق لتأشيرة الأربعين البرية، قال وزير الداخلية العراقي: "اليوم قمنا بزيارة ودية إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية. وتم خلال الزيارة مناقشة المعابر غير الشرعية للحدود والتهريب غير المشروع للبضائع والمخدرات عبر المعابر غير الرسمية وتهريب المخدرات والبشر.

واشار الغانمي الى ان فيروس كورونا اثر على التفاعل بين البلدين ومع تحسن الاوضاع الصحية فتحت ممرات جوية للبلدين. مضيفا ان في كل يوم، يمكن لـ 2000 زائر ايراني الدخول الى العراق بدون تأشيرة.

وخلال الاجتماع وقعت مذكرة تفاهم بين وزيري داخلية إيران والعراق على هامش الاجتماع.

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