ایران تصدر جوازات خاصة لزوار الاربعينية المتوجهين إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد رادان في تصريح صحفي على هامش مراسم تعريف القائد الجديد لقوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان (جنوب غرب): "فيما يتعلق بالزيارة الاربعينية فان الجهود جارية لتقديم تسهيلات خاصة لاصدار جوازات السفر وكذلك مغادرة ودخول الزوار على الحدود وقد تباحثنا بهذا الشأن مع الجانب العراقي".

واضاف : "عقد اليوم (الاربعاء) اجتماع بين وزير الداخلية الايراني ووفد عراقي للتباحث حول تسهيل تردد الزوار من اجل تنسيق اكبر في هذا المجال."

وتابع العميد رادان : "حسب التنسيق الذي جرى مع الجانب العراقي ، يمكن للزوار المتجهين الى العراق للزيارة الاربعينية ، الاستفادة من جواز سفر مخصص للزيارة يتم اصداره بسرعة اكبر".

قال وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي في مؤتمره الصحفي مع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الذي سافر إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى: "لدينا اتفاقيات جيدة جدا مع العراق لاقامة مراسم الاربعين وتسهيل حركة الزوار".

وأشار وزير الداخلية إلى ضرورة تهيئة حدود البلدين ودراسة 6 حدود لدخول وخروج الزوار على الحدود العراقية. ولتسهيل عبور الحدود، سيتم تجهيز واستخدام جوازات سفر خاصة، وكذلك لنقل وراحة المسافرين داخل العراق، أعلن الأصدقاء العراقيون عن استعدادهم بشكل جيد، ونأمل أن يتم ذلك خلال مراسم الأربعين هذا العام.

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