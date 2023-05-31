قاليباف: ايران من ضمن القوى العشر الاولى في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان الايمان بشعار "اننا قادرون" وتحقيقه على ارض الواقع قد جعل الجمهورية الاسلامية الايرانية ضمن القوى العشر الاولى في العالم.

وقال قاليباف في تصريحه ظهر اليوم الاربعاء في حفل إحياء ذكرى شهداء مدينة إسفراين بمحافظة خراسان شمالي الواقعة شمال شرق ايران: إن أكبر درس يمكن تعلمه من الشهداء ومرحلة الدفاع المقدس (في التصدي للحرب العدوانية المفروضة من قبل النظام العراقي البائد على الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) هو التحرك على طريق العقلانية والقيم المعنوية والعدالة.

وقال: إن كل شعب إيران وأهالي منطقة خراسان خلقوا مفاخر عظيمة في ساحة المعركة خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني ولم يتهاونوا دفاعًا عن أرض الإسلام والثورة وأمن البلاد.

واضاف: أن الحرب الهجينة والحرب المعرفية والإعلامية المعادية قد خلقت الكثير من التحديات للبلاد والشعب.

وقال قاليباف: ان الثقافة والإيمان بشعار "اننا قادرون" ترسخت وانتشرت بحيث أننا اليوم اصبحنا من بين القوى العشر الأولى في العالم.

وشدد على ضرورة تحويل رؤوس الأموال إلى ثروة ، وقال: مع كل الصعوبات والضغوط من الأعداء والعقوبات الظالمة، يجب تغيير أساليب تحويل رأس المال إلى ثروة.

وتابع: يجب الاستفادة من قدرات وطاقات الشباب الى اقصى الحدود لأن التركيبة السكانية تتجه نحو الشيخوخة ومن الضروري إعطاء الفرصة للشباب المتعلم والشعب لتطوير الاقتصاد.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلا: ان استخدام العقل الجمعي سيكون له دور فعال في التحول الاقتصادي ، ويجب أن يكون هدفنا إفادة المزيد من الشعب وطبقة المجتمع المحرومة.

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