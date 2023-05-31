الصحة الإيرانية تعلن تسجيل وفاة واحدة و24 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، اليوم الاربعاء، عبر بيانها الصادر حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، عن تسجيل وفاة واحدة و24 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 611 الفا و767 شخصا، ومجموع الوفيات 146 ألفا و258 حالة.

كما نوه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و 366 ألفا و138 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و534 الفا و74 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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