الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 4 وفيات و42 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عبر بيانها الصادر اليوم السبت حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، عن تسجيل 4 وفيات و42 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 611 الفا و931 شخصا، ومجموع الوفيات 146 ألفا و267 حالة.

كما نوه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و 366 ألفا و492 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و534 الفا و794 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

/انتهى/