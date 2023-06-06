الصحة الإيرانية تسجيل 4 وفيات و 46 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، عن تسجيل 4 وفيات و 46 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأشارت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض منذ انتشاره داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 146 ألفا و273 حالة.

كما نوه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من فيروس كورونا في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و 366 ألفا و822 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و535 الفا و579 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

/انتهى/