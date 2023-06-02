باكستان تخطط لإجراء مبادلات تجاریة مع إيران على سبيل المقايضة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة التجارة الباكستانية، اليوم الجمعة، أن إسلام أباد أصدرت أمرًا خاصًا للتبادلات التجارية مع أفغانستان وإيران وروسيا لبعض السلع المحددة ، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي.

إن حكومة باكستان التي تواجه نقصًا في احتياطيات النقد الأجنبي، تحاول جاهدة إدارة أزمة ميزان المدفوعات والسيطرة على معدل التضخم الذي بلغ مستوى قياسيًا في الشهر الماضي وهو رقم 38٪.

وفقًا للتقرير، أعلنت الحكومة الباكستانية في اطار آلية جديدة، عن قائمة السلع التي يمكن تداولها اعتبارًا من 1 يونيو.

وفي هذا السياق قال نائب مدير معهد سياسات التنمية المستدامة، ساجد أمين، إن باكستان يمكن أن تستفيد من استيراد النفط والطاقة من إيران وروسيا دون الحاجة إلى مزيد من الدولارات.

وأضاف أنه بسبب نقص الدولارات التي تواجهها الدول فإن فرصة تخليص البضائع مهمة.

وأوضح أمين: "على الرغم من أن هذا الإجراء قد لا يحل مشكلة تهريب العملات، خاصة على الحدود الأفغانية، إلا أنه يمكن أن يمنع تهريب البضائع (مثل الديزل) من إيران ومن أفغانستان، مما يضر بالاقتصاد".

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