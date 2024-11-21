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٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٥٥ م

عراقجي: ايران ستتخذ اجراءات مضادة لو اصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضدها

عراقجي: ايران ستتخذ اجراءات مضادة لو اصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضدها

أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ، في إطار مشاوراته مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ايران ستتخذ اجراءات مضادة لو اصدر مجلس الحكام قرارا ضدها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا السياق، اجرى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ، اليوم الخميس اتصالات هاتفية مع نظرائه في غانا (رئيس مجلس المحافظين) وكذلك مصر وتايلاند ودعا هذه الدول لمعارضة القرار المقدم من الدول الاوروبية الثلاث والحد من تحول مجلس المحافظين الى منصة لتنفيذ مآربها السياسية.

وبيّن عراقجي التوجه البناء للجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يخص التعاطي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرا الى التفاهمات التي تمت مع الوكالة خلال زيارة مديرها العام الاخيرة الى طهران وقال ان التصديق على قرار ضد ايران، سيواجه باجراءات ايرانية متبادلة.

رمز الخبر 1951045

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