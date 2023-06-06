رئيسي يؤكد ضرورة تبيين انجازات الثورة الإسلامية عبر المنصات المختلفة/ وفد ثقافي عالمي يزور طهران

امير عبداللهيان یدعوا وزير الخارجية التركي الجديد لزیارة طهران

اكد وزيرا الخارجية الايراني والتركي في اتصال هاتفي بينهما مساء الاحد على تطوير التعاون الوثيق بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان مساء الأحد، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، على تعيينه في هذا المنصب، واعرب عن أمله في أن يستمر التعاون الوثيق بين البلدين ويتحسن ويشهد نموا في المرحلة الجديدة.

ودعا أمير عبداللهيان في هذه المحادثة الهاتفية نظيره التركي لزيارة طهران مؤكدا ضرورة الاسراع ببرنامج توسيع العلاقات الثنائية.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني تعاون البلدين في القضايا الإقليمية بانه مهم ومثمر، مشددا على ضرورة تفعيل الآليات الإقليمية.

بدوره أعرب وزير خارجية تركيا هاكان فيدان عن امتنانه لرسالة التهنئة التي وجهها وزير خارجية إيران له، وأشار إلى أهمية استمرار الحوارات والتعاون الجيد بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية تركيا في المجالين الثنائي والإقليمي، معلنا استعداده للمساعدة في تطوير العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة.

وأكد وزير الخارجية التركي أنه سيزور طهران في أقرب فرصة ممكنة.

وابلغ فيدان تحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ، وأعرب عن تقديره لحضور محمد مخبر ، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية ، في حفل تنصيب الرئيس التركي.

يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن عن التشكيلة الحكومية الجديدة يوم السبت بعد ادائه اليمين الدستورية اثر فوزه قبل ايام في الانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة.

وتم تعيين رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان وزيرا جديدا للخارجية بدلا عن الوزير السابق مولود جاويش اوغلو.

رئيسي" يؤكد على ضرورة تبيين انجازات الثورة الإسلامية عبر مختلف الطرق

اكد رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" على ضرورة استرعاء افكار واذهان الراي العام وخاصة جيل الشباب الى "انتفاضة 15 خرداد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" على ضرورة استرعاء افكار واذهان الراي العام وخاصة جيل الشباب الى "انتفاضة 15 خرداد".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، أمس الاثنين، برعاية "رئيسي"، وحضور اعضاء اللجنة المنظمة لـ "مؤتمر 15 خرداد" الوطني، بمناسبة مرور 60 عاما على انتفاضة 15 خرداد المجيدة.

ولفت رئيس الجمهورية، الى ابرز المهام الملقاة على هذا الملتقى الوطني، منوها الى ضرورة تسليط الضوء على الظلم والجرائم التي ارتكبها النظام البهلوي البائد وايضا تبيين الخدمات والانجازات التي حققتها الثورة الاسلامية لخدمة الشعب الايراني، فضلا عن منجزات نظام الجمهورية الاسلامية حتى اليوم؛ وذلك باستخدام المنابر الاعلامية المختلفة.

واعتبر اية الله رئيسي، ان الهدف الاساسي الذي دفع بالشعب الايراني وتحديدا اهالي مدينة ورامين (جنب العاصمة طهران) ليقدّم التضحيات وينتفض (في 5 حزيران 1963 م) بوجه النظام البهلوي المدجج بالسلاح انذلك، هو الامل بالتغيير والاصلاح الذي يخدم اهداف الاسلام والشعب.

ومضى الى القول، ان الامام الخميني (رض) اكد على احياء هذه الانتفاضة العظمى، كما اعلن سماحته عن الحداد العام بالمناسبة، ليلفت الانظار الى هذا المنعطف التاريخي باعتباره رمزا للتحرك صوب التغيير والمضي في مسيرة انتصار الثورة الاسلامية عام 1979م.

متحدث الخارجية: ايران تعيد افتتاح سفارتها في الرياض غدا الثلاثاء

اعلن متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين ان الجمهورية الاسلامية ستعيد افتتاح سفارتها في الرياض غدا الثلاثاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، اعلن في تصريح له أمس الاثنين ان الجمهورية الاسلامية ستعيد افتتاح سفارتها في الرياض وقنصليتها في جدة، وممثليتها لدى منظمة التعاون الاسلامي غدا الثلاثاء والاربعاء بشكل رسمي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: بدأت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدة أنشطتها العملية لتسهيل شؤون حجاج بيت الله الحرم قبل مغادرتهم ، والآن سيتم افتتاح الموؤسسات المذكورة أعلاه بشكل رسمي، بحضور مسؤولي وزارة خارجية البلدين.

وزير الداخلية: ايران تحولت الى مركز ثقل في المنطقة ولايمكن لأحد أن يتخطّاها

أكد وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي ان ايران قد تحولت الى مركز ثقل في المنطقة ولايمكن لأحد أن يتخطاها وان مؤامرات الاعداء ضدها قد باءت بالفشل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي ان ايران قد تحولت الى مركز ثقل في المنطقة ولايمكن لأحد أن يتخطاها وان مؤامرات الاعداء ضدها قد باءت بالفشل.

واضاف الوزير وحيدي في كلمة القاها أمس الاثنين، امام المشاركين في مسيرة احياء ذكرى انتفاضة 15 خرداد/ 5 يونيو (عام 1963 والتي شكلت انطلاقة ثورة الامام الخميني طاب ثراه) في مدينة ورامين الواقعة جنوب طهران ان الجمهورية الاسلامية تمضي قدما بكل اقتدار وان الاعداء وبعد فشل مؤامراتهم ضدها ، يسعون الان الى تحسين علاقاتهم معها وهذا يعني ان مخططاتهم باءت بالفشل.

وندد وزير الداخلية الايراني بمحاولات اميركا والغرب لاعادة احياء فلول النظام البهلوي البائد، والذين يمثلون دمية بيد الامبراطورية الغربية، لجلبهم الى ساحة المواجهة مع ايران ، كما ان اميركا والغرب يدعمون الارهابيين "الرسميين" كزمرة "خلق" الارهابية التي تقطر من رأسها الى أخمص قدميها شرورا وعنفا وممارسات ضد انسانية، ويدّعون زيفا بأنهم مشفقون على الشعب الايراني ، فهل هؤلاء مشفقون حقا ؟

واضاف وحيدي " ان الشعب الايراني يقف في وجه المناوئين لثورته ورغم كل الصعاب فانه سينجح في تذليلها ، وقد سجل هذا الشعب انجازات كبيرة حتى في الفترة الراهنة ، فاقتصاد ايران الان هو ضمن 20 اكبر اقتصاد في العالم ، كما اننا في المجال التكنولوجي نقف ضمن المراتب الثلاثة الاولى في العالم، والعدو يريد ان يجهل شعبنا هذه الحقائق ، ان هذا الحظر لو فرض على بلد آخر لقصم ظهره.

واشار وزير الداخلية الايراني الى سعي الاعداء لاستهداف هوية المرأة الايرانية عبر اشعال فتنة احداث الشغب الاخيرة وبث الاضاليل ضد الحجاب الاسلامي من اجل ابعاد الشعب الايراني عن القيم الدينية والايمانية ، قائلا ان الاعداء يصرفون اموالا طائلة لاشاعة الفساد الاخلاقي في المجتمع الايراني ، وكل ذلك من اجل منع تقدم الشعب الايراني، لكن ابعاد الشعب الايراني عن الاسلام غاية سوف لا يدركها الأعداء.

بهادري جهرمي: الأعداء لن يتحملوا نمو الصادرات والنمو الاقتصادي الإيجابي للبلاد

اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي بان الاعداء يعترفون في مختلف المحافل بفشلهم في فرض العقوبات على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي بان الاعداء يعترفون في مختلف المحافل بفشلهم في فرض العقوبات على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال بهادري جهرمي في كلمته مساء الاحد خلال مراسم احياء ذكرى انتفاضة 5 حزيران عام 1963 ضد النظام الملكي البائد: لقد لعب شعب إيران الإسلامية دورًا لا يضاهى في اتباع علماء الدين والمرجعية ودعم الدين والإسلام ، وهذا التواجد في الساحة جعل الامام الخميني الذي لم يحظ بالكثير من الامكانيات المادية من تغيير المعادلات العالمية والاطاحة بالنظام الملكي الذي امتد 2500 عام.

واعتبر بهادري جهرمي أن الدور الذي لعبه الشعب في انتصار الثورة الإسلامية واستمرارها هو الورقة الرابحة للثورة وأضاف: الإمام في نضالاته الثورية لم يكن أسيرًا للأحداث بأي شكل من الأشكال ، اذ استند في حركته على الظروف القائمة وعلى القدرة الإلهية ونصرة الناس ، وجعل قضيتهم أساس الحركة والتخطيط ، وحقق النصر.

وقال: إن الحكومة الثالثة عشرة لا تتطلع إلى الخارج الا للاستفادة من المبادلات الاقتصادية ، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك تفعيل 3000 مصنع وورشة عمل في أقل من عامين ، كانت قد أغلقت بسبب نقص الدعم.

وأكد انه: بإجراءات الحكومة عاد مسار البلاد إلى مسار الثقة في الناس ، وظهرت نتائجه تدريجياً ، وفي صناعة السيارات ، تم تحقيق رقم قياسي للإنتاج السنوي بلغ مليونا و 700 ألف سيارة.

وأضاف أمين مجلس الوزراء: الحكومة تعمل ليل نهار من أجل الانفتاح الاقتصادي ، ونتيجة التحدث بلغة العالم من قبل هذه الحكومة فقد تقلصت الديون الخارجية وتحقق توازن اقتصادي إيجابي.

وأوضح: اننا ومن اجل تطوير اقتصاد البلاد لم ننتظر العديد من الدول الغربية ، ومن المؤكد ان الأعداء الذين فرضوا علينا العقوبات لن يتحملوا نمو الصادرات والنمو الاقتصادي الإيجابي للبلاد.

وأضاف: إن الاعداء لن يسروا برؤية ومسار الدولة الصحيح لتقليص نقاط ضعفها وزيادة قوتها ، وان التواجد الملیوني للشعب في الساحة رغم العقوبات المعادية المشلة امر غير مقبول بالنسبة لهم ، وهم وقد اعترفوا في مختلف المحافل بفشلهم في فرض العقوبات.

ايران تصنع نسخة جديدة لمنظومة الدفاع الجوي"باور 373" المتطورة

أعلن قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد ان صنع نسخة ثانية واكثر تطورا من "منظومة باور 373"مدرج على جدول الاعمال، مضيفا بان هناك أنباء سارة ستعلن قريبا بشأن قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه أعلن قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد ان صنع نسخة ثانية واكثر تطورا من "منظومة باور 373"مدرج على جدول الاعمال، مضيفا بان هناك أنباء سارة ستعلن قريبا بشأن قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني.

وقال العميد صباحي فرد في تصريح له أمس الاثنين حول احدث انجازات قوات الدفاع الجوي انه سيتم قريبا الاعلان عن أنباء سارة تتعلق بقوة الدفاع الجوي للجيش .

واضاف قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني " ان صنع نسخة ثانية من منظومة باور 373 هو مدرج على جدول اعمال قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني وان هذه النسخة الجديدة ستكون اكثر تطورا من النسخة الاولى، وستزيد من قدرات قوات الدفاع الجوي.

ومنظومة باور 373 هي منظومة دفاع جوي وصاروخي بعيد المدى وعالي الارتفاع بمدى تزيد عن 300 كيلومتر ، وهي قادرة على استهداف الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة التي تدعي الدول المصنعة انها مزودة بتقنية التخفي عن شاشات الرادار.

كنعاني: باكو تنتهج سياسات الكيان الصهيوني قاتل الاطفال

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" على موقف الخارجية الاذربيجانية الاخير؛ مؤكدا على ان باكو تنتهج سياسات الكيان الصهيوني قاتل الاطفال، بعينها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" على موقف الخارجية الاذربيجانية الاخير؛ مؤكدا على ان باكو تنتهج سياسات الكيان الصهيوني قاتل الاطفال، بعينها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها "كنعاني"أمس الاثنين، ردا على بيان الخارجية الاذربيجانية التي حذرت فيه رعايا هذا البلد من السفر الى ايران.

واضاف : ان من يجب تحذير الشعب الاذربيجاني منه، هو الكيان الصهيوني، وليست ايران الاسلامية الحضارية.

وكتب المتحدث باسم الخارجية عبر تغريدته : ان موقف باكو هذا جاء على غرار سياسة رئيس الكيان الصهيوني المحتل وقاتل الاطفال فيما يخص السفر الى اذربيجان.

وتابع كنعاني : ان سياستنا لاتزال متمثلة في الغاء التاشيرات واحتضان الاخوة والاخوات الاذربيجانيين؛ مؤكدا بان "مواصلة سياسات حسن الجوار مدرجة نصب برامجنا، لكن في اطار الاحترام المتبادل ورعاية اسس الجوار".

وكانت الخارجية الاذربيجانية، حذرت خلال الفترة الاخيرة، رعايا هذا البلد من التوجه في زيارات غير ضرورية الى ايران.

وزعمت باكو عبر بيانها الاخير، ان "الظروف غير مستقرة في ايران"، كما نصحت مواطني اذربيجان المتواجدين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بان يتخذوا اقصى مستوى الحيطة والحذر؛ في خطوة اعتبرتها طهران بعيدة عن معايير الدبلوماسية وتحريفا للحقائق حيال الظروف الامنية والاستقرار المستتب في البلاد.

الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع): الإمام علمنا طريق المقاومة في مواجهة المتغطرسين

قال الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) إلى أن الإمام الراحل كان شخصية يقتدى بها في جميع العالم، واکد إن الإمام الخميني (ره) أرانا مسير المقاومة في مواجهة المتغطرسين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) إلى أن الإمام الراحل كان شخصية يقتدى بها في جميع العالم، وقال: إن الإمام الخميني (ره) أرانا مسير المقاومة في مواجهة المتغطرسين.

وأوضح آية الله رضا رمضاني في كلمته بمراسم الذكرى السنوية الـ 34 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية والتي اقيمت في جامعة اهل البيت (ع) : إن الإمام الراحل لم يكن قدوة لشعب واحد فحسب، بل كان لجميع شعوب العالم، وواجبنا اليوم أن نعرّف هذه القدوة إلى العالم والمجمتع البشري.

وأضاف سماحته: من القضايا التي يؤكد عليها الإمام وقائد الثورة أنه على الشباب أن ينتبهوا على أنفسهم ويعتقدوا بها، ويهتموا بشكل جاد بقدراتهم، ويتعلموا العلوم الحديثة؛ إذ أن العلم هو السبب في التقدم، ويجب أن يتواكب النمو العلمي مع النمو الأخلاقي والمعنوية، والعدالة، ومقارعة الفساد، كما ينبغي لنمط حياة الشباب أن يتمحور بالكرامة، وأن يهتموا بالكرامة الإنسانية في جميع أبعاد حياتهم.

ولفت الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) إلى أن الإمام (ره) كان يتمتع بأدب شامل، ويجب تبيين هذا الأدب، وقد أثير هذا الأدب عندما كان معسكر الشرق والغرب لهما دورا بارزا في العالم، حيث كان كلا منهما يطالب بحصة حسب أفكاره الخاصة.

وتابع آية الله رمضاني: اليوم نشاهد أن معسكر الشرق التحق بمزبلة التاريخ ولم يكن لأدبه أي قيمة، وأن التيار الذي تمكن من مواجهة التيار الاستكباري هو الإسلام؛ الإسلام الاجتماعي بمعناه الشامل والدقيق.

ونوه سماحته بأن الإمام علمنا الأدب الشامل للرؤية الكونية من الدين، إن الإسلام من منظور الإمام الخميني يقوم على أساس الرحمة، والعزة، والهداية، كما أن رحمانية الإسلامي لا يعارض مقارعة الظلم والظالم، فيجب الوقوف أمام من يسعى لبث التمييز والفساد والغطرسة.

وصرح سماحته: إن الإمام علمنا طريق المقاومة؛ فقال رحمه الله: إني لم أخش أحدا مدى عمري، وهذه الشجاعة هي السبب الذي جعلت الإمام أن يقوم بواجبه الإلهي، فإن الإسلام الرحماني إلى جانب المقاومة تمكن اليوم من مواجهة نظام الهيمنة، حيث أصبح هذا الأدب محور النقاش في المؤتمرات، كما أن جيلنا الجديد تعرّف على هذا الأدب الشامل أن الإنسان يمكنه أن يبرز نفسه في جميع الأبعاد ومن ثم يقف أمام أي مستبد ومتغطرس.

وأوضح آية الله رمضاني: التيار الصهيوني تيار ينتمي إلى نظام الهيمنة، ومن المؤكد أن أدب الإمام يستطيع أن يصمد ويقاوم أمام هذه التيارات المنحرفة.

وتابع سماحته: إن الإمام الخميني (ره) لم يعد القضية الفلسطينية تختص بمنطقة واحدة فحسب، بل كان يعتبرها قضية عالمية. فإنّ جرائم الصهاينة وانتهاك حقوق الإنسان التي تشهدها منظمة الأمم المتحدة في قضية فلسطين وما يحدث فيها يخالف الإنسانية والعقل والفطرة، كما أنه يخالف الحقوق الأساسية لجميع البشر أيضا.

قائد في البحرية الإيرانية: حرس الثورة قام بتلبية نداءات الاستغاثة لأحد السفن الأجنبية في مضيق هرمز

أعلن قائد المنطقة البحرية الأولى التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني البحرية عباس غلامشاهي،ان المنطقة استجابت لطلب المساعدة من سفينة تجارية أجنبية في مضيق هرمز، وساعدتها في تبديد مخاوفها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان قائد المنطقة البحرية الأولى التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني البحرية عباس غلامشاهي، اعلن عن استجابة المنطقة لطلب المساعدة من سفينة تجارية أجنبية في مضيق هرمز، وساعدتها في تبديد مخاوفها.

وقال غلامشاهي: طلبت سفينة ترفع علم جزر مارشال المساعدة أثناء دخولها مضيق هرمز على القناة البحرية الدولية رقم 16 يوم السبت الماضي.

واضاف غلامشاهي: أجرينا اتصالا مع قبطان السفينة وأبلغنا بوجود ثلاثة قوارب بالقرب من السفينة وعن خوفه منها.

وتابع غلامشاهي: بالتعاون مع إحدى الدول المجاورة (بسبب موقع السفينة في المياه الإقليمية لذلك البلد)، وبعد التحقيق والحضور بالقرب من السفينة، تم حل مخاوف قبطان السفينة وتابع طريقه.

واشار غلامشاهي إلى ان وسائل الإعلام المعادية، لا تلتزم بأخلاقيات الإعلام وتحاول خلق جو من انعدام الأمن وتسعى إلى تبرير الوجود غير المشروع وغير المبرر لدول من خارج المنطقة في الخليج الفارسي من خلال نشر أخبار كاذبة.

وأكد انه لم تكن هناك أي سفينة لقوات أجنبية في المنطقة عندما طلبت السفينة التجارية المساعدة، وهذا الادعاء كاذب بالكامل.

نشطاء ثقافيون من جميع أنحاء العالم يزورون مركز فنون الثورة الإسلامية

زار وفداً ثقافيًا، مكوناً من مئتان وثلاثون ناشطاً وناشطة، من مختلف بلدان العالم؛ قدموا إلى إيران للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني (رحمه الله)، مركز فنون الثورة الإسلامية، للمشاركة في مؤتمر "الإمام الخميني الحقيقة الخالدة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وعلى خلفية ذكرى رحيل مؤسس الثورة الإسلامية، الإمام الخميني (رحمه الله)، زار مئنات وثلاثون ناشطاً ثقافياً من مختلف بلدان العالم، مركز فنون الثورة الإسلامية "حوزه هنری"، وشاركوا في مؤتنر "الإمام الخميني الحقيقة الخالدة"، التي أقيمت مساء يوم السبت.

ووفقاً لمراسل وكالة مهر للأنباء، تجول المشاركون في أقسام "مركز فنون الثورة الإسلامية"، واطلعوا على المعارض المقامة هناك، والتي تعكس الفكر العالمي المقاوم.

وخلال الفعالية، ألقى رئيس "بيت الكاريكتير الإيراني"، سيد مسعود شجاعي طباطبائي، كلمة، أكد فيها على أهمية الفن بشكل عام في الدفاع عن المظلوم وإظهار الحقائق للعالم، كما أكد على أهمية "الكاريكتير" كويسيلة عصرية ومؤثرة لإيصال صوت المظلومين للعالم.

وعرض السيد طباطبائي أعمال موقع إيران للرسوم المتحركة، والتي تصب جميعها في مجابهة حلف الباطل ونصر المظلومين.

وبدوره، ألقى عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية، حسن رحیم پور ازغدی، كلمة أمام الحضور، تمحورت حول كلمة الإمام الخميني (رحمه الله) التي عُرضَت أمام الحضور.

وزارة الصحة تسجل وفاة واحدة و8 اصابات جديدة بكورونا في ايران

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل وفاة واحدة و8 اصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وعبر بيانها الصادر أمس الاثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 611 الفا و955 شخصا، ومجموع الوفيات 146 ألفا و269 حالة.

كما نوه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و 366 ألفا و724 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و535 الفا و259 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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