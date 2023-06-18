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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٢:٠٤ م

وفاة 8 حجاج ایرانيين في الديار المقدسة حتى الآن

وفاة 8 حجاج ایرانيين في الديار المقدسة حتى الآن

توفي 8 حجاج ایرانيين في الديار المقدسة منذ بدء ايفاد الحجاج من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الديار المقدسة حتى الآن، فيما تم دفن أحد هؤلاء في مكة المكرمة بعد الحصول على موافقة أسرته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد توفي 5 من الحجاج الإيرانيين في المدينة المنورة، و3 منهم في مكة المكرمة بسبب اصابتهم بأمراض القلب والرئة، فيما تجري متابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل جثامين 7 منهم الى ايران.

وأعلن المركز الطبي التابع لمنظمة الحج والزيارة تقديمه أكثر من 26 الف و621 خدمة صحية لحجاج بيت الله الحرام منذ بدء أعمال الحج حتى فجر اليوم الاحد.

وقدم هذا المركز امس السبت ۴۶۹ خدمة تمريض لحجاج بيت الله الحرام، فيما يرقد اثنان من الحجاج الايرانيين في المستشفيات السعودية وآخران في هذا المركز الايراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1934162

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