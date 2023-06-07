لقاء وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان مع نظيره البروناي

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الیوم الأربعاء، نظيره من بروناي اتو اريوان يوسف في العاصمة طهران لإجراء محادثات بشأن تعزیز العلاقات الثنائیة.

وتجدر الإشارة أن الجانبين یجریان محادثات بشأن تطوير التفاعلات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين ودراسة أهم القضايا الإقليمية والدولية.

یذکر أنه قام وزير خارجية بروناي اتو اريوان يوسف والوفد المرافق له أمس الثلاثاء بزيارة مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران.

وخلال الزيارة تعرف وزير خارجية بروناي الذي رافقه سفير بلاده أوانغ حاج إسماعيل عبد المناب، على شخصية السيدة المعصومة "س" (اخت الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام) ومكانتها ومناقبها.

كما تفقد المواقع التاريخية والتقليدية لعتبة السيدة المعصومة (س) ، وزار قبور العلماء المدفونين في العتبة المقدسة، والمتحف الفاطمي وتعرف على التاريخ والثقافة والماضي العريق لمدينة قم المقدسة.

وخلال هذه الزيارة ، شرح خبير الشؤون الدولية في العتبة المقدسة جوانب من شخصية ومكانة السيدة المعصومة (س)، ومكانة المرأة في الإسلام.

وخلال زيارة وزير خارجية بروناي لمقبرة مستوفي الممالك ، وهي أحدى المقابر ذات الهندسة المعمارية الأصلية من عهد القاجار ، تم اهداؤه نسخة نفيسة من كتاب "الصحيفة السجادية" وأيضاً مجلد عن محتويات المتحف الفاطمي.

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