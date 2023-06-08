  1. إيران
  2. السياسة
٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٣:٢٤ م

طهران تطالب بتوضيح أبعاد حادث تدمير سد "نوفا كاخوفكا"

طهران تطالب بتوضيح أبعاد حادث تدمير سد "نوفا كاخوفكا"

عبّر المتحدث بإسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، في تصريح له، عن قلقه العميق إزاء حادث تدمير سد "نوفا كاخوفكا" مطالباً بتوضيح أبعاد الحادث وتحديد السبب الرئيسي لهذه الكارثة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن متحدث الخارجية، أعرب عن قلقه العميق بشأن الآثار الإنسانية والبيئية والاقتصادية لكارثة تدمير سد "نوفا كاخوفكا" في جنوب أوكرانيا.

مشدداً على المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بمعارضة الحرب في أوكرانيا وتدمير المنشآت المدنية وتعريض حياة المواطنين والمدنيين للخطر، داعياً الى التزام جميع الأطراف المعنية بالمبادئ المعترف بها دولياً بما في ذلك حماية أرواح المدنيين وتقليل معاناتهم.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية بتوضيح أبعاد الحادث والتعرف على السبب الرئيسي لهذه الكارثة بالنظر إلى مدى تعقيد أوضاع الصراع القائم.

/انتهى/

رمز الخبر 1933878

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات