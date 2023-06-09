تحت رعاية رئيس الجمهورية... خطوط السكك الحديدية في إيران تتصل بالخطوط الأوروبية لأول مرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحت رعاية رئيس الجمهورية، تم افتتاح خط سكة حديد بستان اباد - خاوران في شرق محافظة أذربيجان كجزء من مشروع سكة حديد قضاء ميانه-تبريز.

وفي كلمة قصيرة القاها في حفل افتتاح خط السكة الحديد هذا، اشار رئيسي، إلى تركيز قائد الثورة الاسلامية على الاهتمام الخاص لراحة ورفاهية الشعب، وأكدا على جهود الحكومة لإنجاز هذه المهمة، قائلا:" ان انشاء هذا الخط هو احد مطالب اهالي محافظة اذربيجان الشرقي الذي تحقق بعد انقطاع دام 22 عاما".

يذكر انه من خلال تدشين مشروع سكة حديد مدن ميانه- بستان آباد -تبريز، سيتم ربط خطوط السكك الحديدية في إيران بأوروبا للمرة الأولى، وسيؤدي ارتباطها بخطوط سكك حديد نخجوان ويريفان وتبليسي عبر جولفا وغيرها من الحدود البرية والمائية إلى زيادة التبادلات الدولية وتصدير البضائع من إيران إلى جمهوريات أذربيجان وأرمينيا وتركيا.

مع افتتاح هذا الجزء من خط سكة حديد، سيكون طريق السكك الحديدية من طهران إلى تبريز أقصر بمقدار 114 كم وسيتم تقليل وقت السفر. وتعد الزيادة في طاقة الترانزيت التي تعادل 7 ملايين طن من البضائع و 2 مليون مسافر سنويًا إحدى المزايا الأخرى لمشروع السكك الحديدية هذا.

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