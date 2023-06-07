آية الله السید "ابراهيم رئيسي" سیزور ثلاث دول في امريكا اللاتينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيزور رئيس الجمهورية آية الله السید "ابراهيم رئيسي" فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا على رأس وفد رفيع المستوى يوم الأحد المقبل في إطار التفاعلات الدولية واستمرارا لسياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة.

ويتوجه رئيس الجمهورية إلى فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا یوم الأحد المقبل (11 يونيو 2023) وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظرائه في هذه الدول.

ویأتی هذه الزیارة في إطار التفاعلات الدولية واستمرارا لسياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي والعلمي.

وسيتم التوقيع على العديد من وثائق التعاون في مختلف المجالات بين المسؤولین الإيرانيین وهذه الدول الثلاث خلال الزیارة من أجل تحسين مستوى العلاقات وتعزیز التفاعلات.

كما سيعقد رئيس الجمهوریة اجتماعات مع رجال أعمال محليين وإيرانيين ونشطاء اقتصاديين خلال هذه الزیارة .

یذکر أنه لدى عدد كبير من البلدان في منطقة أمريكا اللاتينية وجهات نظر سياسية ودولية وثيقة ومشترکة مع الجمهورية الإسلامية الإیرانیة.

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