الرئيس الإيراني: المؤامرة لا يمكن أن تخلق تفرقة بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية، ظهر اليوم الجمعة في تجمع أهالي مدينة "جهاراويماق" في إطار زيارته الى محافظة آذربايجان الشرقية: "إن أهالي أذربيجان الإيرانية و شعب جمهورية أذربيجان تربطهما اواصر لايمكن قطع هذه الأواصر بالمؤامرات والفتن".

وأضاف: "ان تلاحم هذا الشعب (في هذا الجانب من الحدود) مع الاسلام، تلاحم ذلك الشعب (في الجانب الآخر من الحدود) مع الدين الاسلامي امر لا ينفصم، لأن حب الدين وحب القيم قد ملأ كيانهم تماما".

وأكد رئيسي: "أن رسالة أهالي آذربايجان هي رسالة الوحدة والانسجام، ورسالة الصمود في مواجهة الاعداء، ورسالة بناء البلاد بأيدي الشباب القوية، ورسالتنا هي اننا نقدم الدعم بكل ما أوتينا، لكي ينجح المسؤولون في أداء واجباتهم، ومشددا على ان حل مشكلات المواطنين هي فخر لنا نحن المسؤولين".

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