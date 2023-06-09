منفذ مهران الحدودي يحل في المرتبة الأولى من حيث الصادرات الى العراق

وأضاف: يتم تصدير ما بين 500 إلى 600 شاحنة من البضائع من جميع أنحاء البلاد يومياً إلى العراق من حدود مهران.

و قال مدير عام جمارك محافظة ايلام في إشارة إلى عملية تصدير البضائع من حدود مهران هذا العام:ان إجمالي الصادرات من جمارك محافظة إيلام من حدود مهران إلى العراق في الشهرين الأولين من هذا العام بلغ 400 ألف طن من البضائع بقيمة 224 مليون دولار.

وأضاف غلامي: هذا الكم من الصادرات السلعية زاد بنسبة ثمانية في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و احتلت مهران المرتبة الاولى بين 12 منفذ من المنافذ البرية مع العراق من حيث الصادرات العام الماضي.

وأوضح أن معظم المنتجات المصدرة تشمل المنتجات البلاستيكية والسيراميك والأدوات الحديدية.

وذكّر المدير العام لجمارك محافظة ايلام: إن تصدير البضائع مستمر دون أي مشاكل والشاحنات الإيرانية تفرغ حمولاتها التصديرية في أقصر وقت ممكن.

تقع مدينة مهران الحدودية على بعد 85 كم جنوب غرب إيلام و أكثر من ثلاثة آلاف رجل أعمال وعامل يعملون على حدود مهران.

تبعد بلدة مهران الحدودية في محافظة إيلام حوالي 230 كيلومترا عن العاصمة العراقية بغداد وأصبحت اليوم مركزا لأنشطة التصدير وعبور الزوار إلى العراق وايران.

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