البنك الدولي: معدل النمو الاقتصادي في إيران بلغ 4.7 بالمائة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أعلن البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي في إيران بلغ 4.7 بالمائة في خريف العام الماضي لتحتل ایران المرتبة 15 بین دول العالم من حيث أعلى معدل للنمو الاقتصادي.

وقام البنك الدولي بدراسة النمو الاقتصادي لـ 72 دولة في خريف العام الماضي وأعلن أن معدل النمو الاقتصادي في إيران بلغ 4.7 بالمائة في هذه الفترة لتحتل المرتبة 15 بین هذه الدول من حيث أعلى معدل للنمو الاقتصادي.

وسجل الاقتصاد الإيراني نموا بنسبة 4.7 في المائة في خريف العام الماضي، بينما كان معدل النمو الاقتصادي للدول المتقدمة 1.2 في المائة فقط في هذه الفترة.

وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 0.9 بالمائة فقط ومنطقة اليورو بنسبة 1.8بالمائة واليابان بنسبة 0.4 بالمائة والصین بنسبة 2.9 بالمائة.

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