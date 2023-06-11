احیاء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) في العاصمة الباکستانیة اسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيم تجمع جماهيري كبير في العاصمة الباكستانية اسلام آباد السبت احياء لذكرى رحيل مفجر الثورة الاسلامية ومؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران الامام الخميني (رض) وشهداء المقاومة الاسلامية.

واقيم التجمع في اسلام اباد ، مساء السبت ، أحياء للذكرى الرابعة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (رض) بجهود حركة صحوة أمة المصطفى (ص) وبحضور عدد كبير من محبي الإمام والثورة الإسلامية وحاملي لواء وحدة الأمة الإسلامية.

وبدات المراسم الرائعة هذه بانطلاق موكب للسيارات والدراجات النارية بمشاركة المئات من النشطاء الدينيين والطلاب الجامعيين من حديقة فاطمة جناح في إسلام أباد حتى "المركز الاسلامي الاثنا عشري".

ورفعت في المراسم صور الإمام الخميني (رض) ، وقائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي ، والشهيد الحاج قاسم سليماني وصور القدس ، واحيوا ذكرى الإمام الراحل وشهداء محور المقاومة.

ثم انتهى هذا التجمع بحفل احياء الذكرى السنوية لرحيل اإمام الخميني (رض) بحضور مفكرين شيعة وسنة في "المركز الإسلامي الاثنا عشري" في إسلام أباد.

والقى حجة الإسلام "سيد جواد نقوي" ، رئيس حركة صحوة أمة المصطفى (ص)، كلمة في التجمع ، معربًا عن ارتياحه للحضور الموحد لمختلف شرائح الشعب خاصة نخب المذاهب الاسلامية وقال: ان الامام اعاد العزة والشموخ للعالم الاسلامي واليوم فان مسلمي العالم مدينون لقيادة الإمام الخميني الشجاعة (رض).

وفي إشارة إلى النهج المغرض للاستكبار العالمي تجاه الشعب الايراني خلال الثورة وتشديد ظاهرة التخويف من إيران في العقود الأربعة الماضية ، قال: إن بقاء قضية القدس وفلسطين حية يعود لجهود الامام الخميني الراحل.

وجدد المشاركون في التجمع الكبير للاحتفال بذكرى رحيل الإمام الخميني (رض) التزامهم بالمثل العليا لمؤسس الثورة الإسلامية الراحل ورددوا شعارات مناهضة للصهيونية وأميركا.

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