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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٧:٢٧ م

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد على استمرار ديناميكية واقتدار الصناعة النووية كخطة ثابتة للمنظمة

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد على استمرار ديناميكية واقتدار الصناعة النووية كخطة ثابتة للمنظمة

اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي، ان استمرار ديناميكية واقتدار الصناعة النووية من خطط منظمة الطاقة الذرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ، محمد اسلامي، قال خلال لقاء العلماء والمختصين والخبراء والمسؤولين في الصناعة النووية للبلاد مع قائد الثورة الإسلامية ، والذي عقد صباح اليوم الأحد في حسينية الإمام الخميني (رضي الله عنه) ان : "استمرار ديناميكية واقتدار الصناعة النووية من خطط منظمة الطاقة الذرية".

واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إن تسريع تقدم وتأثير إنجازات هذه الصناعة على اقتصاد البلاد وحياة الناس ، مع كبح ضجة الأجانب ومنع تقييد الصناعة النووية ، هو أحد أهم خطط منظمة الطاقة الذرية.

وأشار إسلامي إلى أن علمائنا يواصلون جهودهم المتواصلة للنهوض بالصناعة رغم تهديدات المنتقدين.

والتقى قائد الثورة الاسلامية صباح اليوم الاحد ، بعد زيارة استغرقت ساعة ونصف الساعة لمعرض الإنجازات النووية في مجالات الزراعة والطب والصحة والصناعة والبيئة والمياه وإنشاء محطات الطاقة ، بعدد من العلماء والخبراء والمسؤولين في الصناعة النووية بالبلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1933965

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