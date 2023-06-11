منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد على استمرار ديناميكية واقتدار الصناعة النووية كخطة ثابتة للمنظمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ، محمد اسلامي، قال خلال لقاء العلماء والمختصين والخبراء والمسؤولين في الصناعة النووية للبلاد مع قائد الثورة الإسلامية ، والذي عقد صباح اليوم الأحد في حسينية الإمام الخميني (رضي الله عنه) ان : "استمرار ديناميكية واقتدار الصناعة النووية من خطط منظمة الطاقة الذرية".

واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إن تسريع تقدم وتأثير إنجازات هذه الصناعة على اقتصاد البلاد وحياة الناس ، مع كبح ضجة الأجانب ومنع تقييد الصناعة النووية ، هو أحد أهم خطط منظمة الطاقة الذرية.

وأشار إسلامي إلى أن علمائنا يواصلون جهودهم المتواصلة للنهوض بالصناعة رغم تهديدات المنتقدين.

والتقى قائد الثورة الاسلامية صباح اليوم الاحد ، بعد زيارة استغرقت ساعة ونصف الساعة لمعرض الإنجازات النووية في مجالات الزراعة والطب والصحة والصناعة والبيئة والمياه وإنشاء محطات الطاقة ، بعدد من العلماء والخبراء والمسؤولين في الصناعة النووية بالبلاد.

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