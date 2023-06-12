حرس الثورة الإسلامية يزود سفنه الحربية بصواريخ يصل مداها 2000 كيلومتر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الأدميرال علي رضا تنكسيري في مقابلة إذاعية إلى أهمية شرح إنجازات الثورة الإسلامية، قائلا: "إذا لم نشرح هذه الإنجازات فا الأعداء يفسرونها بالطريقة التي يريدونها، ومن هذا المنطلق اعتبر قائد الثورة الاسلامية، ان تبيين الانجازات هو نوع من الجهاد".

وفي هذا الاطار أضاف قائد القوات البحرية: "كل من رأى سفننا وصواريخنا و المعدات وقوتنا العسكرية صرح باننا ماكنا نعتقد بأن تتمكن ايران من الوصول إلى هذه النقطة من القوة العسكرية".

وقال: "انه للمرة الاولى، تم نصب صواريخ عمودية وصواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر على سفننا...العدو يعرف ما نفعله ولهذا يحاول منعنا من تحقيق أهدافنا. هذا هو السبب وراء العوائق التي يضعها امامنا".

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