اسلامي: سياسة منظمة الطاقة الذرية الايرانية هي "الأبواب المفتوحة والابتكارات المفتوحة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أعضاء المجلس المركزي للمنظمات الطلابية نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، وذلك خلال زيارتهم لمنظمة الطاقة الذرية وزيارتهم لمعرض أحدث إنجازات وقدرات الصناعة النووية الايرانية.

وفي هذا اللقاء، شرح إسلامي إجراءات تطوير الصناعة النووية خلال السنوات القليلة الماضية، وخاطب طلابًا من مختلف التخصصات في الجامعات الرائدة في البلاد. وقال: "لقد ركز نهج منظمة الطاقة الذرية الإيرانية منذ اربعة اعوام على سياسة "الأبواب المفتوحة والابتكارات المفتوحة"، وخلال هذه الفترة، اتخذنا أيضًا خطوات أساسية في تحقيق أهداف جهاد التبيين".

وأضاف: "بفضل هذا النهج، اتخذت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مسارًا متناميًا في جميع مجالات الصناعة النووية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الوقود النووي والزراعة والطب والصناعة والبلازما. ولحسن الحظ، مع تطور تطبيقات التكنولوجيا النووية، تم حل العديد من المشكلات في حياة الناس، كما وفرت هذه التكنولوجيا أساسًا لنمو الاقتصاد الوطني".