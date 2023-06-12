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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٣:٢٢ م

السوداني يصل الى مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى

السوداني يصل الى مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، إلى القاهرة، في زيارة رسمية إلى مصر، حيث من المؤمل ان يبرم عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، ان "السوداني وصل الى مصر، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى".

وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية للسوداني الى مصر حيث زارها يوم 5 آذار 2023، رفقة وفد حكومي ضم فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثير داود سلمان، وزير التجارة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السوداني سيوجه دعوة إلى الشركات المصرية للمشاركة في حملة إعادة إعمار العراق.

وكذلك تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، لاسيما ذات الأهداف الاقتصادية والاستثمارية.

كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الإسكان والخدمات والرياضة وغيرها.

/انتهى/

رمز الخبر 1933991

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