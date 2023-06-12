السودان ... استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في ظل انتهاء الهدنة وعدم توصل الجيش وقوات الدعم السريع الى اتفاق لتجديدها يشهد السودان وخاصة العاصمة الخرطوم اشتباكات عنيفة وسط تفاقم الاوضاع الانسانية

وسمع دوي انفجارات عنيفة الى جانب تصاعد أعمدة الدخان شرقي أم درمان ووسطها وقال الجيش السوداني إنّ قوات الدعم السريع تكبّدت خسائر فادحة تضمّنت تدمير عشرات الآليات العسكرية مشيرا إلى أنّ 'عمليات تمشيط جارية جنوبي الخرطوم وجسر الحلفايا وشرق النيل الاشتباكات العنيفة بين الجيش والدعم السريع امتدت الى نواحي ارض المعسكرات والمدينة الرياضية

بالمقابل، قالت قوات الدعم السريع في بيان إنها صدت محاولات الجيش للهجوم عليها في عدد من المحاور بالخرطوم.

الى ذلك، قالت نقابة أطباء السودان إن مدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور تحولت إلى 'مدينة أشباح ليس فيها سوى رائحة الموت أثر الاشتباكات المسلحة كما أفادت النقابة بانهيار المنظومة الصحية والخدمات المدنية وخروج المنظمات الإنسانية من الخدمة ومغادرتها الولاية.

سياسيا تعقد دول مجموعة 'إيغاد' في جيبوتي سبل إقناع الجيش وقوات الدعم السريع في السودان بإجراء حوار كفيل بوقف إطلاق النار.

وكانت قد أعربت كل من الرياض وواشنطن عن أسفهما الشديد جراء عودة طرفي القتال في السودان إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار، مشددين على أن الحل العسكري للصراع غير مقبول، وأنهما يؤكدان الاستعداد لاستئناف المباحثات بمجرد أن يظهر طرفا الصراع التزامهما بما اتفقا عليه في إعلان جدة.

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