زيلينسكي يصف الهجوم المضاد ضدّ القوات الروسية بالصعب بسبب الأمطار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الإثنين، أنّ الهجوم المضادّ الذي شنّته قوّاته ضدّ القوات الروسية بعدما أعدّت له طوال أشهر بالصعب.

وأضاف زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية أنّ "الطقس ليس مؤاتياً -الأمطار تجعل مهمّتنا أكثر صعوبة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال قبل أيام، إنّ "الهجوم الأوكراني بدأ، ويتجلى ذلك من خلال استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من جانب كييف"، مشدداً على أنّ "القوات الأوكرانية لم تنجز المهمّات الموكلة إليها في كلّ مناطق القتال".

وفي واشنطن، عبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله في نجاح الهجوم المضادّ الأوكراني، معتبراً أنّ ذلك "قد يرغم روسيا على التفاوض"، حد قوله.

ورأى بلينكن أنّ الهجوم يظهر الحاجة "لزيادة دعمنا لأوكرانيا الآن لأقصى حدّ، كي تتمكّن من تحقيق نجاح على أرض المعركة".

وفي باريس، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ الهجوم الأوكراني المضادّ سيستمرّ لأسابيع بل حتّى لأشهر. وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ بلاده ستواصل تكثيف مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.

وقال: "لقد كثّفنا إمدادات الأسلحة والذخيرة والعربات المدرّعة وكذلك الدعم اللوجستي"، موضحاً أنّ باريس تساعد كييف أيضاً في مجال صيانة العتاد الذي تضرّر في القتال.

بدوره، قال المستشار الألماني إنّ بلاده ستدعم أوكرانيا بعتادٍ من دبّابات ومدفعية ومضادّات للطائرات "طالما كان ذلك ضرورياً".

أمّا الرئيس البولندي فشدّد من جانبه على ضرورة إرسال "إشارة واضحة من منظور واضح" بشأن طلب كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أنّ القمّة المقبلة للحلف في 11 و12 تمّوز/يوليو في فيلنيوس بليتوانيا يجب أن تعطي "ضوءاً أخضر" لطلب أوكرانيا الانضمام للتحالف، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّه لا يقصد بذلك موافقة التحالف على انضمام كييف فوراً إلى صفوفه، وهو أصلاً أمر مستبعد بسبب خطر امتداد الحرب الراهنة في أوكرانيا إلى سائر أعضاء التحالف.

المصدر: المیادین

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