جامعة "شريف" الايرانية تحصد المركز الاول في مسابقة أولمبياد بتروكب للجامعات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه فاز فريق "نيوجن" (Neogen) بجامعة شريف للتكنولوجيا بالمركز الاول اقليميا في مسابقة أولمبياد بتروكب للجامعات 2023، التي تنظمها سنويًّا جامعة نافتا الروسية لطلبة هندسة النفط والغاز.

وتهدف المسابقة إلى تطوير حقل نفطي لزيادة الإنتاج لمدة خمس سنوات متتالية عن طريق برنامج محاكاة للواقع مع تطوير المفاهيم النفطية لدى الطلبة، واختبار قدراتهم على تحليل.

وتعد مسابقة بتروكب (Petro-Cup) العالمية التي تنظمها سنويا جامعة نافتا Nafta الروسية لطلبة هندسة النفط والغاز واحدة من المسابقات العالمية لمهندسي البترول حيث يحاول المشاركون تخطيط وتطوير حقول النفط في بيئة واقع افتراضي.

وتتكون هذه المسابقة من مرحلتين الأولى تقام إقليميا، وبعد ذلك يتم اختيار الجامعات المتأهلة من كل إقليم للتنافس على مستوى العالم، ويتكون كل فريق من ١٠ طلبة.

كذلك تهدف المسابقة إلى تطوير حقل نفطي لزيادة الانتاج لمدة خمس سنوات متتالية عن طريق برنامج محاكاة للواقع مع تطوير المفاهيم النفطية لدى الطلبة واختبار قدراتهم على تحليل المعطيات واتخاذ قرارات مبينة على فهمهم لمواد تخصصهم.

وأقيمت هذه المسابقة عبر الإنترنت وبمشاركة 9 دول من شمال أوراسيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا.

وقد حصل فريق "نيوجن" (Neogen) من كلية الهندسة الكيميائية والبترولية بجامعة شريف للتكنولوجيا على المركز الأول بهذه المسابقة ليتأهل إلى بطولة العالم في تشرين الثاني /نوفمبر2023.

ويضم الفريق كل من آريا سيف، وسيدة سبا كلاتي ، وأمير حسين عبدالملكي ، ومتين کودرزي ، ومحدثة قنبري ، وحسين محمدي وسبحان كهنبور.

وقد حل فريق "جوراسيك" (Jurassic) من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، بينما جاء فريق "كربون" (carbon)من جامعة السلطان قابوس في عمان و ريق "تريسيك" من المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) في المركز الثالث والرابع على التوالي.

يذكر بأن المرحلة الإقليمية من مسابقة بتروكب اقيمت يومي 31 ايار/مايو و 1 حزيران /يونيو 2023.

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