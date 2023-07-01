46 جامعة ايرانية بین الجامعات المتفوقة في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار "فاضل زاده" في تصريح له اليوم، إلى ارتفاع نصيب إيران في هذا التصنيف من 44 جامعة في العام الماضي الى 46 جامعة في العام الجاری.

و اوضح هذا المسؤول بوزارة العلوم، ان جامعة طهران كانت الجامعة الايرانية الاولى في التصنيف، تليها جامعات "الطب" في طهران و"تربية مدرس" (اعداد المدرسین) و"امير كبير" الصناعية وجامعة "العلم والصناعة"، التي حلت في المراتب من 2 الى 5 ايرانيا.

وأضاف، بانه وفقًا لنظام تصنيف لایدن، تحتل إيران المرتبة الأولى بين الدول الإسلامية من حيث عدد الجامعات كما كان في السنوات السابقة.

و بعد إيران، تحتل تركيا ومصر المرتبة الثانية والثالثة بـ 36 و 13 جامعة على التوالي.

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