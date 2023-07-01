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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٥:٢٤ م

46 جامعة ايرانية بین الجامعات المتفوقة في العالم

46 جامعة ايرانية بین الجامعات المتفوقة في العالم

أعلن رئيس معهد الاستشهاد والرصد للعلوم والتكنولوجيا (ISC) في إيران، أحمد فاضل زاده، عن تصنيف 46 جامعة إيرانية ضمن قائمة الـ 1411 للجامعات المتفوقة عالميا؛ حسب تصنيف "لايدن" لعام 2023.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار "فاضل زاده" في تصريح له اليوم، إلى ارتفاع نصيب إيران في هذا التصنيف من 44 جامعة في العام الماضي الى 46 جامعة في العام الجاری.

و اوضح هذا المسؤول بوزارة العلوم، ان جامعة طهران كانت الجامعة الايرانية الاولى في التصنيف، تليها جامعات "الطب" في طهران و"تربية مدرس" (اعداد المدرسین) و"امير كبير" الصناعية وجامعة "العلم والصناعة"، التي حلت في المراتب من 2 الى 5 ايرانيا.

وأضاف، بانه وفقًا لنظام تصنيف لایدن، تحتل إيران المرتبة الأولى بين الدول الإسلامية من حيث عدد الجامعات كما كان في السنوات السابقة.

و بعد إيران، تحتل تركيا ومصر المرتبة الثانية والثالثة بـ 36 و 13 جامعة على التوالي.

/انتهى/

رمز الخبر 1934563

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