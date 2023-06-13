ايران وفنزويلا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والفني لـ5 أعوام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني، السيد محمد مهدي اسماعيلي ونظيره الفنزويلي اليوم الثلاثاء في كراكاس على مذكرة تفاهم شاملة للتعاون الثقافي لخمسة أعوام مقبلة.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم هذه بحضور رئيسي جمهورية البلدين السيد ابراهيم رئيسي ونيكولاس مادورو، والتي تنص على تحكيم ومواصلة العلاقات الثقافية مع تقديم الدعم المالي للقطاعين الثقافي والفني ، وبرامج لانتاج افلام مشتركة واقامة الاسابيع الثقافية .

ووقع البلدان خلال هذا الحفل على 18 وثيقة تعاون اخرى في مختلف المجالات ومنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والتأمين، والنقل البحري، والتعليم العالي، والزراعة، والادوية والطب، والتبادل الثقافي، وكذلك تعزيز التعاون في قطاع التعدين.

ويرافق آية الله رئيسي في هذه الزيارة وزراء الثقافة والارشاد الاسلامي، والخارجية، والنفط، والدفاع، والصحة الايرانيين.\

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