وزير النفط الإيراني: يعلن عن تصدير أكثر من 2800000 قطعة للتكرير إلى فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير النفط الإيراني الذي يرافق رئيس الجمهورية في رحلته إلى فنزويلا: "انه في مجال الطاقة، تم التوقيع على وثائق مهمة للغاية بين إيران وفنزويلا".

وأضاف جواد اوجي: "انه تم تشغيل جزء كبير من قطاع التكرير في فنزويلا، التي تم إهمالها بسبب العقوبات، بمساعدة الخبراء الإيرانيين".

وشدد: "سيكون لدينا تعاون جيد مع فنزويلا في مجال البتروكيماويات، وتنشيط المصافي البحرية، وتطوير حقول النفط والمحطات النفطية".

وصرح وزير النفط انه بالنظر إلى القدرة على توريد المعدات والمحفزات وتصدير الخدمات الفنية والهندسية، سنقوم بتفعيل مجمع البتروكيماويات المركب وسنتشارك لاحياء طاقته الكامنة وتسويق منتجاته في الأسواق.

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