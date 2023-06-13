باقري خلال لقاء قرقاش: الأمن والاستقرار الإقليمي مرهون بتعاون جميع دول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، علي باقري، التقى اليوم الثلاثاء،خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور قرقاش، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي خليفة شاهين المرر ، تزامنا مع وصول السفير الايراني الجديد الى أبو ظبي وعقد معهما جولة من المباحثات.

وشدد مساعد وزير الخارجية الايراني في هذه اللقاءات على الرؤية الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية في التفاعل غير المحدود والشامل مع جيرانها، واعتبر التشاور السياسي المستمر بين مسؤولي وزارتي خارجية البلدين بانه اهم عامل لتعزيز العلاقات بين طهران وأبو ظبي وأوضح: الأمن والاستقرار الإقليمي المستدام مرهون بتعاون جميع دول المنطقة من أجل التنمية والتقدم.

واكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني على فاعلية سياسة الجوار وقال أن جسر الصداقة والأخوة الذي أقيم بجهود دول جنوب وشمال الخليج الفارسي في ضوء الإرادة السياسية لهذه الدولة اسس لافاق وضاءة من الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

واعتبر باقري الرعايا الإيرانيين المقيمين في الإمارات بانهم دعامة قوية ورأسمالا راسخا لبناء العلاقات الثنائية بين طهران وأبوظبي وقال انه تشاور مع الجانب الإماراتي لحل قضاياهم ومشاكلهم.

وشدد المسؤولين الاماراتيين الكبيرين في هذه اللقاءات على عزم حكومة بلادهما على تحسين العلاقات بشكل شامل مع جمهورية إيران الإسلامية واعتبرا تعميق العلاقات الاقتصادية من أولويات العلاقات الثنائية.

واعتبر المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني ، في لقاء مع دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أبو ظبي ودبي ، أن مفتاح تعزيز علاقات ايران والامارات في المرحلة الجديدة هو توطيد الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين .

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