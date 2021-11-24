باقري: اتفقنا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والإمارات

وأفات وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية الايراني، علي باقري، غرد على صفحته الشخصية على تويتر، مشيراً إلى زيارته إلى ابو ظبي اليوم (الأربعاء): " ضمن زيارتي لدول المنطقة، اجريت لقاء ودي اليوم في ابو ظبي مع كبير مستشاري السياسة الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،الشيخ خليفة بن زايد، ووزير الدولة في حكومة الإمارات، شاهين المر، واتفقنا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والإمارات".

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة، والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.

وتناول اللقاء أيضاً بحث التطورات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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