وزير الخارجية الكويتي يلتقي نائب نظيره الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الخميس، بنائب وزير خارجية ايران علي باقري، خلال زيارته للكويت، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث اخر المستجدات الاقليمية والدولية.

وبحث الجانبان آخر المستجدات في المنطقة خلال الاجتماع الذي عقد في الكويت، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

جدير بالذكر ان أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، وبحضور خليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، قد التقى أمس، علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وذلك خلال زيارة يجريها إلى الإمارات.

وتناول اللقاء بحث العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران، وتأكيد الجانبين على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة./انتهى/