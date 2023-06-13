منتخب الناشئة الايراني للمصارعة الحرة يتوج ببطولة آسيا في قرغيزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان منتخب ناشئة ايران للمصارعة الحرة توج اليوم الثلاثاء، ببطولة آسيا التي جرت في قرغيزستان، وذلك بحصده 6 ميداليات ذهبية و 3 فضية وواحدة برونزية.

وتصدرت ايران الترتيب الفرقي برصيد 225 نقطة فيما حلت الهند في مركز الوصافة برصيد 180 نقطة ومن ثم كازاخستان في المركز الثالث برصيد 158 نقطة.

وتقلد جميع اعضاء منتخب الناشئة العشرة ميداليات، حيث نال الذهب كل من أهورا خاطري بوزن 45 كغم وسام سيار بوزن 48 كغم وسينا خليلي بوزن 65 كغم وأبوالفضل حسيني بوزن 71 كغم وأبو الفضل رحماني بوزن 80 كغم وتوحيد نوري بوزن 92 كغم، ونال الفضية كل من أمير رضا تيموري راد في وزن 55 كغم وسجاد بيرداية بوزن 60 كغم وأبو الفضل محمد نجاد في وزن 110 كغم، فيما احرز البرونزية أمير محمد نوازي في وزن 51 كغم.

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