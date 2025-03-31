ايران تحصل على 4 ميداليات ذهبية ببطولة آسيا للمصارعة الحرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذه البطولة التي جرت يومي السبت والاحد في العاصمة العمانية عمان ، حصد الميدالية الذهبية كل من؛ مهدي يوسفي في وزن 79 كغم، وأبولفضل رحماني في وزن 86 كغم، وأمير حسين فيروزبور في وزن 92 كغم، وأمير رضا معصومي في وزن 125 كغم.

ونال الفضية ميلاد ولي زاده في وزن 57 كغم، فيما احرز البرونزية كل من؛ أحمد محمد نجاد جوان في وزن 61 كغم، وعباس إبراهيم زاده في وزن 65 كغم، وسينا خليلي في وزن 70 كغم، ومحمد مبين عظيمي في وزن 97 كغم.

وبلغ رصيد منتخب ايران الذي شارك بمجموعة من العناصر الشبابية الصاعدة واللامعة 190 نقطة فيما جاءت اليابان في مركز الوصافة برصيد 146 نقطة وكازاخستان في المركز الثالث برصيد 123 نقطة.

وجاء ترتيب الفريق كما يلي: 1- إيران 190 نقطة 2- اليابان 146 نقطة 3- كازاخستان 123 نقطة 4- منغوليا 121 نقطة 5- قيرغيزستان 111 نقطة 6- الهند 83 نقطة 7- الصين 69 نقطة 8- أوزبكستان 60 نقطة 9- البحرين 58 نقطة 10- كوريا الشمالية 50 نقطة.

يذكر ان منتخب ايران للمصارعة الرومانية قد توج ايضا ببطولة آسيا التي جرت الاسبوع الماضي في عمّان بحصده 5 ميداليات ذهبية و 3 فضية.

/انتهى/