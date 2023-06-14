العراق يوافق على زيادة عدد أبواب الدخول والخروج في معبر مهران الحدودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة إيلام غربي البلاد، إن حرس الحدود العراقي وافق على زيادة عدد أبواب الدخول والخروج في المعابر العراقية في معبر مهران الحدودي من أجل مراسم الأربعين.

وقال العقيد فرج رستمي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، تعقد قوات حرس الحدود الإيراني والعراقي عدة لقاءات مشتركةاستعدادا لإقامة مراسم الأربعين الحسيني في هذا العام .

وأشار إلى استعداد قوات حرس الحدود الإيراني والعراقي لاستقبال مراسم الأربعين هذا العام الجاري قائلا: سيزداد عدد أبواب الدخول والخروج في المعابر العراقية في المراسم.

وفي إشارة إلى تعاون حرس الحدود في محافظة إيلام مع حرس الحدود العراقي قال ، لدينا تفاعل و تعاون جيد جدا مع الجانب العراقي لتسهيل حركة الزوار.

وتابع قائلا: كان أحد هواجسنا بالنسبة لهذه المراسم هو وصول مركبات الإغاثة إلى الأراضي العراقية خلال الأربعين، وتم الاتفاق على السماح بحركة مركبات الإنقاذ حتى عمق 50 كم في الأراضي العراقية.

وإضافة إلى توفير الأمن للحدود في مراسم الأربعين وتسهيل حركة الزوار تم التوصل إلى اتفاق جيد مع الجانب العراقي لإغلاق الحدود، ومن المقرر أن تحظى مسألة إغلاق الحدود بمزيد من الاهتمام في إيران وداخل العراق.

وأوضح أن الوضع على الحدود الايرانية والعراقية في المحافظة جيد جدا وليس لدينا أي مشكلة أمنية على الحدود.

يذكر أنه محافظة إيلام لها 420 كم حدود مشتركة مع العراق، و 60 بالمائة من زوار الأربعين يدخلون العراق عبر حدود مهران .

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