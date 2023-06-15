عبداللهيان: مفاوضات الوفد الايراني مع الجانب النيكاراغوي بناءة ومفيدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي لقائه وزير خارجية نيكاراغوا "دنیس مونکادا" على امتداد زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اية الله رئيسي" الى ماناغوا، التي اختتمها مساء امس، استعرض "امير عبداللهيان" اخر المستجدات فيما يخص العلاقات الثنائية، مضافا الى القضايا الدولية الراهنة.

واعرب وزير الخارجية الايراني، عن تقديره لقاء كرم الضيافة الذي لقيه الوفد الايراني رفيع المستوى في نيكاراغوا؛ واصفا المباحثات بين الجانبين، انها كانت بناءة ومفيدة.

من جانبه، عبر "مونكادا" عن سعادته لزيارة الرئيس الايراني والوفد المرافق له الى نيكاراغوا، كما جدد التاكيد على استعداد ماناغوا لرفع مستوى العلاقات وتعزيز قنوات الاتصال وتنويع مجالات التعاون وخاصة الاقتصادية منها، مع طهران.

ووصل الرئيس الإيراني "آية الله ابراهيم رئيسي"، امس الاول (الثلاثاء)، إلى عاصمة نيكاراغوا ماناغوا؛ قادما من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في اطار جولته التي بداها الاثنين على اميركا اللاتينية.

وغادر رئيسي مساء الاربعاء، نيكاراغوا متجها الى العاصمة الكوبية هافانا، وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظيره الكوبي "ميغيل دياز كانيل"، وكان في استقباله بالمطار وزير الخارجية هذا البلد "برونو رودريغيز بارييا".

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