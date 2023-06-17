امير عبداللهيان يلتقي نظيره السعودي في مبنى وزارة الخارجية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني نظيره السعودي في مبنى وزارة الخارجية الايرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى إلى إيران بعد اتفاق طهران - الرياض.

ومن المقرر أن يلتقي بن فرحان بالرئيس الإيراني ومسؤولين إيرانيين آخرين ويبحث تطوير العلاقات بين البلدين.

وفي السابق، أعيد افتتاح سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في الرياض، والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الايرانية في جدة، والممثل الدائم لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي رسميًا يومي الثلاثاء 6 يونيو والأربعاء 7يونيو من عام 2023.

وحضر حفل افتتاح السفارة علي رضا بيكدلي نائب وزير الخارجية وحسن زرنكار أبرقويي القائم بالاعمال في السفارة الإيرانية بالرياض.

/انتهى/