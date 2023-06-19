أميرعبداللهيان: إيران قد وضعت خطة تطوير العلاقات مع الدول الافريقية على جدول اعمالها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الخارجية الايراني خلال لقائه مع عيسى بورو إلى التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين وتبادل الوفود، وقال أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستعمل على تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية حيث وضعت هذه الخطة على جدول أعمالها.

وفي هذا الاجتماع، رحب وزير خارجية بلادنا بتطوير وتوسيع العلاقات بين البلدين ووصف عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب في بوركينا فاسو بأنه فرصة جيدة لتنظيم العلاقات في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والمجالات العلمية والتعليمية.

وعبر عيسى بورو عن رضاه في رحلته إلى طهران، وقال إن الغرض من هذه الرحلة هي دراسة المجالات التي تهم البلدين، وخاصة العلاقات الاقتصادية.

وأكد على قرار حكومة بوركينا فاسو إعادة فتح السفارة وإرسال السفير إلى طهران، وأضاف أنه نظرا لإرادة الطرفين على تطوير العلاقات والقدرات الهندسية وتقدم بلادنا، فإن الأرضية اللازمة متاحة لتعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات.

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