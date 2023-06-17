وزير الخارجية السعودي يصل طهران قبل دقائق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية السعودي إلى طهران في أول زیارة له بعد عودة العلاقات مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وتوجه فيصل بن فرحان اليوم السبت، إلی طهران لعقد اجتماع ولقاء مع نظيره الإيراني حسين امير عبداللهيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين وإجراء محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقد يتم إعادة افتتاح السفارة والقنصلية السعودية في إيران خلال زيارة بن فرحان إلى طهران.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت إيران والسعودیة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي 6 يونيو/ حزيران الجاري، أعادت الحكومة الإيرانية رسميا فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض، بعد إغلاق دام 7 سنوات وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات.

/انتهی/