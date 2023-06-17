الصحة الايرانية تسجل وفاة واحدة و15 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عبر بيانها الصادر اليوم السبت حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران تسجيل وفاة واحدة، و15 اصابة جديدة بفيروس كورونا؛ خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

واشار البيان أن إجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ انتشاره داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و612 الفا و307 مصابا، والوفيات 146 ألفا و291 حالة.

كما نوه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من فيروس كورونا في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و368 ألفا 116 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا 545 الفا و714 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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