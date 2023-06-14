وزارة الصحة الإيرانية تسجيل وفاة واحدة و29 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، بر بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، عن تسجيل وفاة واحدة و29 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بهذا المرض، منذ انتشاره داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و612 الفا و263 مصابا، والوفيات 146 ألفا و290 حالة.

ونوه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من فيروس كورونا في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و367 ألفا و744 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و538 الفا و650 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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