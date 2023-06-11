الصحة الایرانیة: تسجّل وفاتين و17 اصابة جديدة بكورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن حالتي وفاة و17 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وعبر بيانها الصادر اليوم الاحد حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ انتشاره داخل البلاد لحد اليوم بلغ 7 ملايين و612 الفا و182 شخصا، ومجموع الوفيات 146 ألفا و284 حالة.

كما نوه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من فيروس كورونا في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و 367 ألفا و450 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و537 الفا و260 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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