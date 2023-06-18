لمدة 72 ساعة...هدنة جديدة بين طرفي النزاع في السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب البيان : وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني والدعم السريع يشمل كامل السودان وبدأ اليوم الأحد 6 صباحا.

كما جاء في البيان: إذا لم يلتزم طرفا النزاع في السودان بوقف إطلاق النار الجديد سيتم النظر في تأجيل محادثات جدة.

وأكد البيان السعودي الاميركي المشترك، أن طرفي النزاع في السودان التزما بعدم شن هجمات أو استخدام طائرات حربية ومسيرة أو تعزيز المواقع.

وأضاف البيان، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التزما بالسماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء السودان.

تسبب النزاع في السودان بنزوح أكثر من مليون طفلٍ خلال شهرين، ربعهم تقريباً في إقليم دارفور حيث تتزايد المخاوف بشأن وقوع انتهاكات انسانية جسيمة تترافق مع انقطاع في الاتصالات.

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