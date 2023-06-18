اختيار مدينة "أرومية" الايرانية لإستضافة بطولة آسيا لکرة الطائرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم اختيار مدينة أرومية، عاصمة محافظة اذربيحان غربي، لإستضافة بطولة آسيا لكرة الطائرة للرجال 2023 خلال اجتماع هيئة ادارة الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الذي انعقد أمس السبت بمدينة جريسك في إندونيسيا، بمشاركة رئيس الاتحاد الايراني للكرة الطائرة "محمد رضا داورزني".

كما أعلن داورزني في اجتماع هيئة رئاسة الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة عن استعداد ايران لاستضافة بطولة آسيا 2025 للرجال وبطولة الأندية الآسيوية للرجال 2024 وبطولة آسيا 2024 للشباب لتصبح الجمهورية الإسلامية الايرانية أحد المرشحين الرئيسيين لاستضافة هذه المسابقات.

ومن المقرر أن تستضیف مدینة أرومیة بطولة آسيا للكرة الطائرة للرجال، في نسختها الثانية والعشرين، التي تقام في الفترة من 19 إلی 26 أغسطس/آب القادم، بمشاركة 18 فريقا./انتهى/