المنتخب الإيراني لكرة القدم سيواجه نظيره الأفغاني اليوم في قرغيزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيواجه مساء اليوم، منتخب إيران لكرة القدم الذي غادر البلاد متوجهاً إلى قيرغيزستان يوم الأحد للمشاركة في بطولة Kafa ، المنتخب الأفغاني لكرة القدم ضمن مباراته الأولى في هذه البطولة.

ستقام مباراة منتخب إيران لكرة القدم ضد المنتخب الأفغاني، بينما تم تشكيل المنتخب الوطني لهذا البلد قبل حوالي 10 أيام بمدرب جديد كويتي.

يذكر أن المنتخبين الوطنيين الإيراني والأفغاني واجهتا آخر مرة منذ 74 عامًا في تاريخ كرة القدم، حيث لعبت إيران وأفغانستان سويًا مرتين فقط، وكان ذلك في شكل مباريات ودية وبالطبع قبل انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

أقيمت المباراة الأولى بين إيران وأفغانستان في كابول في سبتمبر 1320 ، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وكانت المباراة الثانية والأخيرة بين الفريقين في نوفمبر 1328، عندما فازت إيران 4-0. الآن المواجهة الثالثة في تاريخ الجارتين ستحدث في قيرغيزستان في إطار بطولة "كافا".

هذا وقد خسر منتخب أفغانستان بنتيجة 1-0 أمام منتخب قرغيزستان في أول مباراة له في هذه البطولة.

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