  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٩:١٥ م

رئيسي: إيران ستقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعم قضيته العادلة

رئيسي: إيران ستقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعم قضيته العادلة

أكد الرئيس الايراني الرئيس الإيراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، ان الجمهورية الإسلامية ستقف دومًا إلى جانب الشعب الفلسطيني وستدعم قضيته العادلة التي هي قضية المسلمين جميعًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الأحد، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة والوفد المرافق موجها التحية للشعب الفلسطيني وللمقاومة وحركة الجهاد الإسلامي وأسر الشهداء.

وعبر آية الله رئيسي عن بالغ تقدير الجمهورية الإسلامية الايرانية بما تقوم به حركة الجهاد الاسلامي قائلاً:" إننا بهذا الجهاد والمقاومة نقترب يومًا بعد يوم من النصر"، داعيا لمزيد من وحدة الصف بين قوى المقاومة.

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستقف دومًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وستدعم قضيته العادلة التي هي قضية المسلمين جميعًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1934179

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات