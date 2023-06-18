رئيسي: إيران ستقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعم قضيته العادلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الأحد، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة والوفد المرافق موجها التحية للشعب الفلسطيني وللمقاومة وحركة الجهاد الإسلامي وأسر الشهداء.

وعبر آية الله رئيسي عن بالغ تقدير الجمهورية الإسلامية الايرانية بما تقوم به حركة الجهاد الاسلامي قائلاً:" إننا بهذا الجهاد والمقاومة نقترب يومًا بعد يوم من النصر"، داعيا لمزيد من وحدة الصف بين قوى المقاومة.

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستقف دومًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وستدعم قضيته العادلة التي هي قضية المسلمين جميعًا.

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