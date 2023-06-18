المنتخب الإيراني يفوز على الأردن ويتأهل إلى نهائي غرب آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انتهت المباراة، اليوم الأحد بين المنتخبين الايراني والأردني، بالتعادل السلبي في نصف نهائي بطولة غرب آسيا المقامة في العراق، واستمرات بنتيجة 0-0 في الشوطين الإضافيين ليحتكمان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الايراني بنتيجة 4-3 .

وينتظر المنتخب الايراني في النهائي الفائز من مباراة اليوم بين العراق وعُمان في نصف نهائي غرب آسيا.

ودخل منتخب إيران أجواء المباراة سريعاً وكشف عن أطماع هجومية مبكرة، شكلت الخطورة على مرمى الجعيدي حارس الأردن.

وعمل منتخب الأردن على تخفيف الضغط الهجومي الإيراني من خلال تهدئة اللعب، وفرض السيطرة في منطقة الوسط التي شغلها أبو هزيم والعرامشة والشناينة وأبو طه ودرويش.

وبقي منتخب إيران الأفضل في ظل سرعة الأداء والمهارات التي تمتع بها لاعبوه في عملية التوغل وخلق المساحات حيث برز أحمد زادة وسامان والسلماني.

وفي الشوط الثاني، كان منتخب إيران قريبا من افتتاح التسجيل بتسديدة من سامان استبسل الجعيدي في التصدي لها.

وظهرت المحاولات في الدقائق الأخيرة خجولة ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي، وليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح.

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