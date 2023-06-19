وفد قيادي من حركة حماس برئاسة "إسماعيل هنية" يصل إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن وفدا من قادة هذه الحركة برئاسة إسماعيل هنية وصلوا الى طهران صباح اليوم (الاثنين ) بدعوة من الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وجاء في بيان هذه الحركة: "بدعوة كريمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصل إلى طهران وفد من قيادة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي".

وبحسب هذا البيان، من المفترض أن يعقد وفد حماس في طهران اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين للتباحث وتبادل الآراء بشأن التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بفلسطين.

ويرافق هنية في هذه الرحلة صالح العاروي نائب رئيس المكتب السياسي و نزار عوض الله وخليل الحية ومحمد نصر وخالد قدومي.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في مايو الماضي أن إسماعيل هنية قبل دعوة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان للسفر إلى إيران وأنه سيتوجه إلى طهران في أقرب وقت ممكن.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي وصل فيه وفد رفيع المستوى من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بقيادة "زياد النخالة"، الأمين العام لهذه الحركة، إلى طهران واجتمع مع كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية .

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