طهران تعلن عن إرسال الأطباء المتخصصين الإيرانيين إلى باميان افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد التقى مستشار ممثل الرئيس الايراني في شؤون افغانستان مع حاكم ولاية باميان.

وقال سفرخاني خلال رحلته إلى باميان، إنه يتم إرسال أطباء متخصصين إيرانيين إلى مستشفى الإمام الخميني (رض) في ولاية باميان وسط أفغانستان.

وذكر سرحدي في هذا الاجتماع أنه مع افتتاح مستشفى الإمام الخميني (رض)، سيتم حل معظم مشاكل المرضى في باميان.

واشار سابقا وزير الصحة في حكومة أفغانستان قلندر عباد عن مساعدة الجمهورية الإسلامية الايرانية لشعب أفغانستان خلال زيارته إلى باميان وقال ان إنشاء مستشفى الإمام الخميني (رض) في باميان وللمحرومين في هذه المنطقة عمل جدير وحسن من جانب الجمهورية الإسلامية الايرانية لتلبية الاحتياجات الصحية والطبية للشعب.

كما قال سيد حسن مرتضوي، نائب سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في كابول، خلال رحلته إلى باميان عن بناء هذا المستشفى الذي يضم 120 سريراً من قبل الجمهورية الإسلامية للأشخاص المحرومين في ولاية باميان: نأمل أنه مع استكمال عملية تخليص المعدات الطبية في الجمارك الأفغانية، سنشهد انتهاء هذا المشروع قريبًا.

/انتهى/