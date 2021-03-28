تعاون إيراني إقليمي لإقامة مسابقات الفروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال مقابلة لرئيس اتحاد الفروسية "مسعود خليلي" مع مراسل وكالة " إرنا " الإيرانية اليوم الأحد، قال: "بالنظر إلى أن تكلفة نقل الخيول بالطائرة مرتفعة ولدينا مشكلة أساسية في نقل الخيول، فقد تم ذلك بالتشاور مع بعض دول آسيا الوسطى، قائلا: يجب أن نشكل مجموعة لنقل الخيول برا لإجراء المسابقات، حتى نتمكن من التنافس مع الأجانب".

واضاف إن تشكيل هذه المجموعة سيؤدي إلى منافسات مختلفة في الفروسية بين الدول الأعضاء وسيجعل ظروفنا للمشاركة في الساحات الدولية أكثر نشاطا.

وأعرب عن امله بان تقام في العام الايراني الجديد( بدأ في 20 مارس 2021 ) مسابقات الفروسية الدولية التي تستضيفها إيران في الشهر الثاني من الربیع بمشاركة 20 بلدا مع تحسن الظروف الصحية الناجمة عن مرض كورونا.

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