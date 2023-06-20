أمير عبداللهيان يلتقي نظيره القطري في الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حسين أمير عبد اللهيان بعد الاجتماع والتحدث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر بنظيره القطري في الدوحة.

وتعد المحادثات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وكذلك القضايا المتعلقة بمفاوضات رفع العقوبات، من أهم جوانب زيارة أمير عبد اللهيان لدولة قطر.

وبعد قطر يتوجه وزير الخارجية إلى مسقط للتشاور مع السلطات العمانية.

ويرافق امير عبداللهيان، علي رضا عنايتي المدير العام لشؤون الخليج الفارسي بوزارة الخارجية، ومجتبى بني أسد زاده، مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، وإبراهيم رضائي، عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي، علي رضا كوهكن، مستشار الدبلوماسية العلمية لدى وزارة الخارجية.

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